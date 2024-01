Keppel DC Aktie: Was war das denn?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Keppel DC REIT diskutiert, wodurch das Anleger-Sentiment in die positive Richtung gelenkt wurde. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen zeigt das Stimmungsbarometer überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von 1,93 SGD der Keppel DC REIT inzwischen um +3,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Vergleich dazu lautet die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -5,85 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 21,43 Punkten, was darauf hinweist, dass Keppel DC REIT überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und stuft das Wertpapier als "Neutral" ein. Insgesamt erhält die Keppel DC REIT damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird Keppel DC REIT insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.