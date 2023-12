Keppel DC Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Aktie von Keppel DC REIT hat in den letzten Monaten gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz gezeigt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral" Einschätzung führte. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) zeigt eine negative Abweichung, was zu einer "Schlecht" Einstufung führt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) eine positive Abweichung, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Keppel DC REIT war zuletzt positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. Dies führte zu einer insgesamt "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index zeigt sich ein überverkaufter Zustand auf 7-Tage-Basis, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI hier weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Keppel DC REIT eine gemischte Bewertung, mit "Neutral" und "Gut" Einschätzungen in verschiedenen Analysebereichen.