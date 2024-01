Keppel Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment der Anleger in Bezug auf die Keppel-Aktie. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es im letzten Monat keine wesentliche Veränderung. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen eine positive Tendenz. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Keppel diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten haben jedoch in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale ergeben. Daher wird in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Keppel-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 59,32 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus dem Bereich "Industriekonglomerate" im Durchschnitt um -4,1 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +63,41 Prozent für Keppel. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Industrie"-Sektors von -4,8 Prozent lag Keppel um 64,11 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Keppel-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 66 und in den letzten 25 Tagen bei 41,07. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Keppel-Aktie basierend auf der RSI-Bewertung.