Keppel Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben sich die Keppel REIT auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen zu Keppel REIT in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In technischer Hinsicht wird die Keppel REIT derzeit ebenfalls als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,87 SGD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,93 SGD liegt, was einer Abweichung von +6,9 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,86 SGD weist eine Abweichung von +8,14 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein "Gut"-Rating.

Bei der langfristigen Betrachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine gewöhnliche Aktivität bezüglich Keppel REIT. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Keppel REIT-Aktie liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt denselben Wert und somit auch ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher nach den verschiedenen Bewertungsmethoden ein "Neutral"-Rating für die Keppel REIT.