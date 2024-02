Keppel Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz von Keppel in den sozialen Medien festgestellt. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 53,19, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, da er bei 47,01 liegt.

Die Dividendenrendite von Keppel beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,93 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Keppel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 59,32 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche eine Outperformance von +67,22 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Keppel mit 68,35 Prozent über dem Durchschnitt.

Aufgrund der überdurchschnittlichen Performance in beiden Bereichen wird der Aktie von der Redaktion ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugesprochen. Die Gesamteinschätzung der Aktie von Keppel basierend auf den analysierten Faktoren führt zu einem "Neutral"-Rating.