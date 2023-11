Keong Hong Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In Bezug auf Keong Hong hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Keong Hong. Daher wird auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In fundamentaler Hinsicht erscheint Keong Hong im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) unterbewertet zu sein. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,78, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 19,86 entspricht. Aufgrund dieser fundamentale Bewertung erhält Keong Hong daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Keong Hong liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt werden hierbei berücksichtigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Keong Hong beträgt 0,22 SGD, was 31,82 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 0,15 SGD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,16 SGD unter dem letzten Schlusskurs von 0,15 SGD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Keong Hong daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.