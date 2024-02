Keong Hong Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse von Aktien. Für Keong Hong beträgt der RSI-Wert derzeit 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Keong Hong eine Rendite von 0 % aus, was 3,93 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Themen rund um Keong Hong ebenfalls überwiegend neutral waren. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Keong Hong weist einen Wert von 3,78 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 21,84. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.