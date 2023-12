Kentucky First Federal Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse der Kentucky First Federal-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 5,59 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 4,55 USD liegt, was einem Abstand von -18,6 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 4,56 USD, was einer Differenz von -0,22 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Kentucky First Federal-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -36,32 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt sie damit 47,05 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0,9 Prozent, wobei Kentucky First Federal aktuell 37,23 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kentucky First Federal-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (47,89 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (48,59) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kentucky First Federal bei 105, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche als überbewertet eingestuft wird. Die Aktie erhält daher auch auf dieser Stufe eine Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit ein eher negativer Ausblick für die Kentucky First Federal-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.