Kentucky First Federal Aktie: Bitte nicht vergessen!

Kentucky First Federal wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern einen Einblick in die Entwicklung des Unternehmens zu geben.

In Bezug auf die Dividende liegt Kentucky First Federal mit einer Ausschüttung von 8,16 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (138,67 %) niedriger. Die Differenz von 130,5 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von Kentucky First Federal werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kentucky First Federal zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 105,5 ist die Aktie von Kentucky First Federal im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" um 581 Prozent höher bewertet. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Derzeit liegt dieser bei 5,57 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,65 USD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -16,52 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 liegt bei 4,55 USD, was zu einem Abstand von +2,2 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Kentucky First Federal in der technischen Analyse die Gesamtnote "Neutral".