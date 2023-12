Kentucky First Federal Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Kentucky First Federal-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,65 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,87 USD liegt, was einer Abweichung von -31,5 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 4,64 USD über dem letzten Schlusskurs von 3,87 USD, was einer Abweichung von -16,59 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich hat die Kentucky First Federal-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,32 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt nur um -2,42 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -33,9 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Finanzen"-Sektors liegt die Aktie mit 43,1 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Kentucky First Federal als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 76,42, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 56,69 liegt und damit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Kentucky First Federal derzeit eine Rendite von 8,16 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,63 %. Mit einer Differenz von 130,46 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

