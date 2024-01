Kentima Holding publ AB Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung der Anleger bei Kentima in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht ist Kentima mit einem Kurs von 1,91 SEK inzwischen -10,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Basierend auf den vergangenen 200 Tagen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -27,1 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Kentima haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Kentima liegt bei 41,67, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.