Kensoh Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Analyse der Aktienkurse von Kensoh basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien zu Kensoh neutral. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie als "neutral" eingestuft wird.

Das Stimmungsbild bei Kensoh hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder in Bezug auf die Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen noch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es Auffälligkeiten. Daher wird auch in diesen Kriterien die Einstufung "neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kensoh-Aktie weist einen Wert von 9 auf, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,42, was weder überkauft noch überverkauft signalisiert und somit eine "neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "gut"-Rating für Kensoh.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Kensoh aktuell bei 498,06 JPY verläuft, während der Aktienkurs bei 534 JPY liegt, was einem Abstand von +7,22 Prozent entspricht und somit eine "gut"-Einstufung erhält. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 516,08 JPY, was einer Differenz von +3,47 Prozent entspricht und daher ein "neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein "gut"-Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse.