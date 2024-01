Kensoh Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Jardine Matheson":

Die technische Analyse der Kensoh-Aktie zeigt, dass diese derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 497,8 JPY, was einem Kurs von 528 JPY um +6,07 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 515,2 JPY ergibt eine Abweichung von +2,48 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt wird die Kensoh-Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale, mit einem Wert von 20 auf 7-Tage-Basis, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 38,1. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Kensoh-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität über die vergangenen Monate, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was die Gesamtbewertung der Kensoh-Aktie als "Neutral" bestätigt.