Kensing kündigt Übernahme von Vitae Naturals an

Kankakee, Illinois (ots/PRNewswire) -Durch die Transaktion entsteht ein weltweit führender Anbieter von pflanzlichen Sterolestern und natürlichem Vitamin EKensing, LLC („Kensing" oder das „Unternehmen"), ein führender Hersteller von natürlichem Vitamin E, pflanzlichen Sterolen und hochreinen Tensiden und ein Portfoliounternehmen von One Rock Capital Partners, LLC („One Rock"), gab heute die Übernahme von Vitae Naturals („Vitae") bekannt, einem führenden Hersteller von pflanzlichen Sterolestern und nicht gentechnisch veränderten natürlichen Vitamin-E-Derivaten für den Lebensmittel-, Ernährungs- und Hautpflegeendmarkt.„Wir freuen uns, Vitae Naturals in die Kensing-Familie aufzunehmen", sagte Serge Rogasik, Chief Executive Officer von Kensing. „Diese Akquisition ist äußerst komplementär, stärkt unsere Präsenz in Europa und ermöglicht eine weitere Expansion im Bereich der Lebensmittelzutaten. Dies ist eine aufregende Zeit für beide Unternehmen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Vitae-Team, um unsere Wachstumsziele zu beschleunigen."Vitae Naturals wurde im Jahr 2000 in Talavera de la Reina, Spanien, gegründet und stellt pflanzliche Sterolester unter der Marke Vitasterol® und natürliche Vitamin-E-Derivate unter der Marke Vitapherole® her. Es ist klinisch erwiesen, dass pflanzliche Sterolester den Cholesterinspiegel auf natürliche Weise senken und bei der Bekämpfung von Herzkrankheiten helfen, wenn sie Margarineaufstrichen, Joghurts und Nahrungsergänzungsmitteln zugesetzt werden. Natürliche Vitamin-E-Derivate werden hauptsächlich in Vitaminpräparaten und als natürliche Antioxidantien in Lebensmitteln und Kosmetika verwendet. Vitae Naturals bedient eine große Anzahl von Kunden in mehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten.„Unsere Unternehmen teilen ähnliche Werte und wir freuen uns, Teil des Kensing-Teams zu werden", sagte Rafael Cano Mariblanca, Geschäftsführer von Vitae Naturals. „Kensing bietet eine starke Plattform, um unsere Position in unseren bestehenden Märkten auszubauen und weiter in den Markt für Körperpflegeprodukte zu expandieren. Gemeinsam verfügen wir über eine wirklich diversifizierte Präsenz mit zahlreichen Wachstumsmöglichkeiten."INFORMATIONEN ZU KENSINGKensing, LLC ist ein führender Hersteller einer breiten Palette von Spezialchemikalien, die aus Pflanzenölen gewonnen werden, darunter Pflanzensterole, natürliches Vitamin E, anionische Tenside und Ester. Kensing hat seinen Hauptsitz in Kankakee, IL, und beliefert mit seinen hochwertigen, präzise formulierten Inhaltsstoffen eine Vielzahl von Kunden in den Bereichen Haushalts- und Körperpflege, Pharmazie, Ernährung und Landwirtschaft. Kensing konzentriert sich darauf, seinen Kunden ein hohes Maß an Service, Flexibilität und fachkundiger Zusammenarbeit zu bieten, um sie bei der Entwicklung besserer Produkte zu unterstützen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.kensingsolutions.com.INFORMATIONEN ZU VITAE NATURALSVitae Naturals ist ein spanisches Unternehmen, das im Februar 2000 als Vitae Caps, S.A. gegründet wurde und eine starke internationale Ausrichtung hat. Die Produkte von Vitae werden in mehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten im Ernährungs- und Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik- und Tierfuttersektor verkauft. Die Produktionsstätte von Vitae befindet sich in Talavera de la Reina. Die Produktpalette von Vitae umfasst firmeneigene Formulierungen - antioxidative Systeme, mikroverkapseltes Vitamin E und pflanzliche Sterolester. Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.vitaenaturals.com.INFORMATIONEN ZU ONE ROCKOne Rock tätigt kontrollierende Investitionen in Unternehmen mit Wachstums- und operativem Verbesserungspotenzial. Dabei wird ein rigoroser Ansatz verfolgt, bei dem sehr erfahrene operative Partner eingesetzt werden, um Unternehmen in ausgewählten Branchen zu identifizieren, zu erwerben und zu verbessern. Durch die Beteiligung dieser operativen Partner ist One Rock in der Lage, Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen und Akquisitionen und Investitionen in allen Arten von Situationen, unabhängig von ihrer Komplexität, zu tätigen. One Rock arbeitet mit der Unternehmensleitung und den operativen Partnern zusammen, um einen umfassenden Geschäftsplan zu entwickeln, der sich auf das Wachstum des Unternehmens und dessen Rentabilität konzentriert, um den langfristigen Wert zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.onerockcapital.com.pro-onerock@prosek.comPressekontakt:Hallie ErlichProsek Partner für One Rock Capitalpro-onerock@prosek.com