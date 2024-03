Kenorland Minerals Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "First Merchants":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Kenorland Minerals wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 41,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso erhält die Aktie für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung, da auch hier weder überkauft noch überverkauft vorliegt.

Der Blick auf die weichen Faktoren zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz zunimmt, was auf eine erhöhte Aktivität hindeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Kenorland Minerals eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie wird mit einem Kurs von 0,74 CAD derzeit +1,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +7,25 Prozent als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Kenorland Minerals kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Kenorland Minerals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kenorland Minerals-Analyse.

Kenorland Minerals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...