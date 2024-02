Kenorland Minerals Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die technische Analyse der Kenorland Minerals-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 0,69 CAD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag betrug der Schlusskurs 0,72 CAD (+4,35 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe am letzten Schlusskurs und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Kenorland Minerals eine "Neutral"-Bewertung nach einfacher Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was das positive Stimmungsbild weiter unterstreicht.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Kenorland Minerals eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume. Der RSI7 liegt bei 41,67 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist, während der RSI25 mit 58,82 Punkten ebenfalls neutral bewertet wird.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment sowie dem Relative-Stärke-Index erhält die Kenorland Minerals-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.