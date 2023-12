Kenorland Minerals Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die technische Analyse der Kenorland Minerals-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,65 CAD einen Abstand von -7,14 Prozent zum GD200 (0,7 CAD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,62 CAD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,84 Prozent beträgt. Zusammengefasst wird der Kurs der Kenorland Minerals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 36,36 Punkten, was bedeutet, dass die Kenorland Minerals-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 44,12). Somit erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt ebenfalls keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der technischen Analyse, des Relative Strength Index, des Sentiments und des Anlegerverhaltens eine "Neutral"-Einschätzung für die Kenorland Minerals-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Kenorland Minerals-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kenorland Minerals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kenorland Minerals-Analyse.

Kenorland Minerals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...