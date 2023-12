Kenon -Singapore Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Kenon-Singapur ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über das Unternehmen eher neutral gesprochen, wobei an vier Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessierten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie von Kenon-Singapur im letzten Jahr eine Rendite von -17,69 Prozent erzielt, was 22,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt 4,74 Prozent, wobei Kenon-Singapur aktuell 22,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kenon-Singapur-Aktie führt zu einer Einstufung als "Gut" mit einem Wert von 24,24 und als "Neutral" mit einem Wert von 35,83, basierend auf einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung des RSI auf "Gut" aus.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kenon-Singapur-Aktie also ein "Gut"-Rating.