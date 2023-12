Kenon -Singapore Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie zu bewerten. In Bezug auf die Aktie von Kenon-Singapur wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen geäußert. In den letzten Tagen war jedoch weder eine starke positive noch negative Diskussion über Kenon-Singapur zu verzeichnen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des kurzfristigen 7-Tage-RSI liegt der Wert für Kenon-Singapur bei 39,23 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 34,92, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Kenon-Singapur führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kenon-Singapur-Aktie aktuell bei 24,72 USD. Da der Aktienkurs bei 24,16 USD liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 21,19 USD, was einer Differenz von +14,02 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich für Kenon-Singapur auf Basis der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Sentiment- und Buzz-Indikatoren zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Kenon-Singapur gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.