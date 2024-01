Kenon -Singapore Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Aktienkurs von Kenon -Singapore zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Aktien im Bereich "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -17,69 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Unabhängigen Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche, die in den letzten 12 Monaten bei 5,01 Prozent lag, zeigt Kenon -Singapore eine deutlich niedrigere Rendite von 22,7 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kenon -Singapore-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und des Buzz.

Die technische Analyse der Kenon -Singapore-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 24,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 24,34 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 21,73 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Kenon -Singapore-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Kenon -Singapore-Aktie einen Wert von 53,88, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage zeigt der RSI einen neutralen Wert von 40, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Gesamteinstufung von "Neutral".