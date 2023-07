Kennedy-Wilson Quartalszahlen: Leichter Umsatzanstieg und Gewinnrückgang erwartet

ARTIKEL:

In ein paar Monaten steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Kennedy-Wilson an. Das Unternehmen mit Sitz in Beverly Hills, USA, wird dann seine Gewinne und Umsatzzahlen für das dritte Quartal präsentieren. Doch was können Aktionäre erwarten? Und wie entwickelt sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Derzeit dauert es nur noch 92 Tage, bis Kennedy-Wilson seine Quartalsbilanz offenlegt. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,13 Mrd. EUR wird die Bekanntgabe der Zahlen bei Investoren und Analysten sehnsüchtig erwartet. Die aktuelle Datenanalyse deutet darauf hin, dass das Unternehmen ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen könnte. Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete Kennedy-Wilson einen Umsatz von 126,71 Mio. EUR – für das kommende Quartal wird ein Anstieg um +1,90 Prozent...