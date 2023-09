Kennedy-Wilson Quartalsbilanz: Erwarteter Gewinnrückgang und Ausblick auf Aktienentwicklung

In knapp 52 Tagen wird das US-Unternehmen Kennedy-Wilson seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Das in Beverly Hills ansässige Unternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,11 Mrd. EUR hat die Aufmerksamkeit der Aktionäre und Analysten gleichermaßen erregt. Was können wir also in Bezug auf Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Analystenhäuser rechnen damit, dass es zu einem leichten Rückgang des Umsatzes gegenüber dem Vorquartal kommen wird. Im 3. Quartal 2022 konnte Kennedy-Wilson einen Umsatz von 130,14 Mio. EUR verzeichnen, während nun ein Rückgang um -0,60 Prozent auf 122,01 Mio. EUR prognostiziert wird. Auch beim Gewinn wird eine Veränderung erwartet: Es wird voraussichtlich zu einem Rückgang um -33,30% auf 15,11 Mio. EUR kommen.

Auf...