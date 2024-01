Kennedy-Wilson Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Kennedy-wilson liegt bei 89,72, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 46,22 und wird als „neutral“ bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine „Schlecht“-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Kennedy-wilson wurden in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen veröffentlicht. Die Diskussionen der letzten Tage haben sich ebenfalls überwiegend mit negativen Themen rund um Kennedy-wilson befasst, was zu einer Gesamtbewertung von „Schlecht“ führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kennedy-wilson derzeit als „Schlecht“ eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,83 USD, während der Kurs der Aktie bei 11,73 USD liegt, was einer Abweichung von -20,9 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 12,02 USD und weist eine Abweichung von -2,41 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung von „Neutral“ führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf einen negativen Trend hin, was zu einer Gesamtbewertung von „Schlecht“ führt. Insgesamt ergibt sich somit für Kennedy-wilson in diesem Punkt die Einstufung: „Schlecht“.