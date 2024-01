Kennedy-Wilson Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Analyse der Kennedy-Wilson-Aktie zeigt gemischte Signale. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein deutlicher Abwärtstrend. Der aktuelle Wert von 14,76 USD liegt weit unter dem letzten Schlusskurs von 11,61 USD, was einem Unterschied von -21,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei einer kürzeren Betrachtungsdauer von 50 Handelstagen liegt der gleitende Durchschnitt bei 11,96 USD, wodurch der letzte Schlusskurs nur um -2,93 Prozent abweicht. Hierdurch wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität der letzten 30 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung bei den Anlegern findet, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kennedy-Wilson-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.