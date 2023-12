Kennede Electronics MFG Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Kennede ist positiv, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien festgestellt haben. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität rund um Kennede ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Relative Strength-Index (RSI) Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 64, was auf eine neutrale Positionierung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Kennede in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,79 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um -0,14 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine deutliche Underperformance von -25,65 Prozent für Kennede. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Kennede mit -25,7 Prozent unter dem Durchschnittswert von -0,08 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.