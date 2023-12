Kennede Electronics MFG Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Kennede-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 10,76 CNY aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 9,59 CNY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -10,87 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 10,36 CNY über dem aktuellen Kurs von 9,59 CNY, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Kennede-Aktie mit einem Wert von 100 derzeit überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis und insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Kennede-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,79 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -0,14 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -25,65 Prozent im Branchenvergleich. Im Hinblick auf den "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Kennede um 25,7 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Kennede-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI, des Branchenvergleichs und des Sentiments und Buzz im Internet.