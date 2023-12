Kennede Electronics MFG Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Kennede-Aktie beträgt der RSI für die letzten 7 Tage aktuell 52, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50,66 ebenfalls an, dass Kennede weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Sentiment und der Buzz im Internet in Bezug auf die Bewertung einer Aktie. Bei Kennede zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Kennede-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,79 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Kennede damit 25,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" von -0,96 Prozent, liegt Kennede aktuell 24,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.