Kennede Electronics MFG Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

In der jüngsten Internet-Kommunikation gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Kennede. Deshalb erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Kennede vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kennede-Aktie beträgt aktuell 22, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich dagegen eine weniger volatile Bewertung, die zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv gegenüber der Aktie von Kennede. Aufgrund dessen erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Kennede in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,4 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 27,21 Prozent deutlich hinter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Kennede in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs ein "Schlecht"-Rating.