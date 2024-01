Kennametal Aktie: Das war ja klar …

Die Kennzahl der Dividendenrendite gibt Anlegern Aufschluss darüber, in welchem Verhältnis die Dividende zum aktuellen Aktienkurs steht. Aktuell liegt die Dividendenrendite von Kennametal bei 3,45 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Kennametal in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert wurde. Dies spiegelt sich auch in der "Schlecht"-Bewertung für das heutige Stimmungsbild wider.

Analysten bewerten die Kennametal-Aktie derzeit als "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial von 7,41 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf und resultiert in einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert für Kennametal.