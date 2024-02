Kennametal Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können wichtige Signale für die Entwicklung von Aktien sein. In Bezug auf Kennametal haben sich diese Signale in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Kennametal. Deshalb wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kennametal bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Maschinen" (KGV von 32,16) unter dem Durchschnitt liegt. Aus dieser Perspektive wird Kennametal als unterbewertet betrachtet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Kennametal mit 3,26 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Maschinen" (17,05 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Ausschüttung um 13,79 Prozentpunkte niedriger ist.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Kennametal mit einer Rendite von -12,08 Prozent mehr als 256 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 407,24 Prozent erzielt hat, liegt Kennametal mit 419,32 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.