Kennametal Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Aktie von Kennametal wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,56 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Maschinen" -Branche (31,32) eine Unterbewertung von 47 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus der Sicht der fundamentalen Analyse eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Industrie" liegt Kennametal mit einer Rendite von 10,47 Prozent wesentlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 242,38 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert und erhielt weniger Aufmerksamkeit von den Anlegern, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kennametal liegt bei 50,39, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Kennametal-Aktie aufgrund dieser Bewertungen sowohl im fundamentalen Bereich als auch hinsichtlich der Performance und des Sentiments eine Gesamtbewertung von "Neutral".