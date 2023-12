Kennametal Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Kennametal: Analyse der Kennzahlen und Bewertung

Die Kennametal-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,45 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (16,97 %) liegt die Ausschüttung jedoch niedriger, was eine Differenz von 13,52 Prozentpunkten bedeutet. Somit ergibt sich derzeit eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Kennametal-Aktie liegt derzeit bei 26,01 USD, was nahe am letzten Schlusskurs von 26,1 USD (+0,35 % Abweichung im Vergleich) liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 23,95 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+8,98 %). Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Kennametal somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt derzeit einen Wert von 42,26, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 35 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral" auf Basis des RSI.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kennametal mit einem Wert von 16,6 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt (Durchschnitt der Branche "Maschinen" von 31). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Insgesamt lassen diese Kennzahlen und Bewertungen darauf schließen, dass Kennametal derzeit auf einer soliden Basis steht, sowohl in Bezug auf Dividende, technische Analyse als auch fundamentale Kriterien.