Kennametal Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Kennametal im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance seiner Branche "Industrie" zeigt eine Rendite von -12,08 Prozent, was mehr als 255 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 403,85 Prozent, wobei Kennametal mit 415,93 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Kennametal mit 3,26 % einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche auf, der um 13,75 Prozentpunkte niedriger liegt. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens das Rating "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Von insgesamt 13 Tagen waren acht positiv, fünf negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kennametal daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Kennametal weist ein KGV von 15,75 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,79. Dies bedeutet eine Unterbewertung von 50 Prozent, wodurch der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.