Kenmare Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In den letzten Monaten gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Kenmare-Aktie. Daher bewerten wir die Stimmung als "Neutral". Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Fundamentale Analyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Kenmare-Aktie liegt mit einem Wert von 2,18 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8 in der Metalle und Bergbau Branche. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 4,18 EUR liegt sowohl 8,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch 14,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI7 liegt bei 88,24 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 67,05 und weist auf einen neutralen Zustand hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Kenmare-Aktie aufgrund dieser Analysen ein "Schlecht"-Rating.