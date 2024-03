Kenmare Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Aktie von Kenmare wird in verschiedenen Analysen bewertet, um Investoren eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 1,67 insgesamt 83 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Dieser beträgt 9,96. Dadurch erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kenmare-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,49 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 3,86 EUR liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein positiveres Bild. Der gleitende Durchschnitt beträgt hier 3,6 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Kenmare. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Diskussionen über Kenmare im normalen Bereich liegen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kenmare im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 13,05 % aus, was 3,12 Prozentpunkte mehr sind als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Kenmare-Aktie, die von "Gut" über "Neutral" bis hin zu "Schlecht" reicht, je nach Analyseansatz. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.