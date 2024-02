Kenko Mayonnaise Aktie: Das ist die Höhe!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse des aktuellen Bildes einer Aktie. In Bezug auf Kenko Mayonnaise gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Kenko Mayonnaise wider. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt positive Meinungen häufiger in den Kommentaren und Meinungen geäußert. Auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Kenko Mayonnaise mit 2027 JPY derzeit +17,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +37,2 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Kenko Mayonnaise liegt bei 25,38 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beträgt 31, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".