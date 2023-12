Kenko Mayonnaise Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse der Kenko Mayonnaise-Aktie ergibt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 1379,63 JPY. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1645 JPY, was einem Unterschied von +19,23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und beträgt aktuell 1568,84 JPY, was einem Unterschied von +4,85 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Kenko Mayonnaise daher für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des aktuellen Status des Wertpapiers herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 53,68 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 liegt bei 40,72, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Demnach erhält Kenko Mayonnaise eine "Neutral"-Bewertung anhand des RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Das führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dadurch ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Kenko Mayonnaise.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die technische Analyse sowie die Anleger-Stimmung positiv für die Kenko Mayonnaise-Aktie ausfallen, während die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung neutral sind.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Kenko Mayonnaise-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kenko Mayonnaise jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kenko Mayonnaise-Analyse.

Kenko Mayonnaise: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...