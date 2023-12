Kenko Mayonnaise Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien zu Kenko Mayonnaise haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war überwiegend positiv, mit acht positiven Tagen innerhalb des analysierten Zeitraums. Auch in den letzten Tagen gab es verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen Kenko Mayonnaise, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 51,41 eine "Neutral"-Einstufung, ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 38,68. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kenko Mayonnaise-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1378,03 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1645 JPY weicht somit um +19,37 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +5,11 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Kenko Mayonnaise-Aktie daher sowohl aus dem Anleger-Sentiment als auch aus der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.