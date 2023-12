Kenko Mayonnaise Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "KENKO MAYONNAISE CO Ltd":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf die Aktie von Kenko Mayonnaise. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +20,14 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +6,47 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Kenko Mayonnaise. In den vergangenen Wochen gab es vermehrt positive Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" führt. Die Aktie von Kenko Mayonnaise wird daher bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.