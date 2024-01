Kenko Mayonnaise Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, so die Anleger. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kenko Mayonnaise gesprochen. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie mit "Gut" bewertet und eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment abgibt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Bei Kenko Mayonnaise zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kenko Mayonnaise aktuell bei 1398,84 JPY. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 1724 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +23,24 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 1606,64 JPY, was einer Differenz von +7,3 Prozent und einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI der Kenko Mayonnaise liegt bei 8,87, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,08, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".