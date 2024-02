Kenilworth Aktie: Das ist die Höhe!

Die Kenilworth-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,14 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,25 USD, was einem Anstieg um 78,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,19 USD liegt mit einem Schlusskurs über diesem Wert, was eine Abweichung von +31,58 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Kenilworth insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Kenilworth-Aktie einen neutralen Wert. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 44,74 liegt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde keine wesentliche Veränderung festgestellt. Die Stimmung bleibt neutral, jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Kenilworth eingestellt sind. Dies spiegelt sich auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen wider, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Kenilworth also eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.