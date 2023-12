Kenilworth Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung der Anleger bei Kenilworth ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen der letzten Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen wider, die eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung ergeben. Auch die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen eine positive Entwicklung in den letzten Wochen. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ein positiver Schlusskurs für die Kenilworth-Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Kenilworth-Aktie eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.