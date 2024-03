Kendrick Resources Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Kendrick-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die privaten Nutzer in sozialen Medien bewerteten Kendrick in den letzten zwei Wochen als neutral. Basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in diesem Zeitraum wird die Anleger-Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,67 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,5 GBP, was einer Abweichung von -25,37 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine negative Abweichung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Für die Kendrick-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung auf dieser Basis führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.