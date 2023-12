Kendrick Resources Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Kendrick ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den Foren und sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu der Bewertung "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Online-Kommunikation ergab, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Kendrick-Aktie bei 0,8 GBP, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand von -40,63 Prozent zum Aktienkurs von 0,475 GBP zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -12,04 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt jedoch bei 100, was bedeutet, dass Kendrick hier als überkauft eingestuft wird, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Kendrick-Aktie.