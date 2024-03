Kendrick Resources Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Kendrick wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Kendrick-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Kendrick auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde die Aktivität von Kendrick über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien hat gezeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kendrick-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Insgesamt erhält Kendrick in verschiedenen Bereichen Bewertungen von "Schlecht" bis "Neutral".