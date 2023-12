Kenda Rubber Industrial Aktie: Gut oder schlecht?

Die aktuelle Analyse der Aktienkurse von Kenda zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Die Analysten haben die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Kenda in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Kenda aktuell bei 30,56 TWD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 30,85 TWD aus dem Handel, was einen Abstand von +0,95 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 30,24 TWD, was einer Differenz von +2,02 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Kenda liegt bei 52,17, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 40 eine neutrale Situation. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Kenda durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral".