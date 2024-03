Kenda Rubber Industrial Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Anleger-Stimmung bei Kenda in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Kenda festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Die charttechnische Analyse der Kenda-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 30,5 TWD liegt. Der letzte Schlusskurs von 31,2 TWD befindet sich auf ähnlichem Niveau (+2,3 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 30,74 TWD nahe dem letzten Schlusskurs (+1,5 Prozent). Auf dieser Basis wird die Kenda-Aktie ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 31,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Kenda-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (46,6) zeigt, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält Kenda damit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, Sentiment und Buzz, die technische Analyse und den Relative Strength Index.