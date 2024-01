Kencana Agri Aktie: Keine Angst!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz zu Kencana Agri in den sozialen Medien. Deshalb wird die Aktie neutral bewertet. Auch das Anleger-Sentiment zeigt keine besonderen positiven oder negativen Ausschläge, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Kencana Agri in den letzten 12 Monaten sowohl im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" als auch zur "Nahrungsmittel"-Branche deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kencana Agri-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,1 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,08 SGD deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als schlecht bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Kencana Agri-Aktie hinsichtlich der Stimmungslage, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.