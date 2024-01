Kencana Agri Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Kencana Agri hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,92 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -44,3 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -6,62 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,15 Prozent hatte, liegt Kencana Agri mit einer Unterperformance von 44,77 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kencana Agri-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,075 SGD weicht somit um -25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,08 SGD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -6,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Kencana Agri-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung und die Kommentare zu Kencana Agri auf sozialen Plattformen neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden von den Nutzern der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen zu Kencana Agri diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Neutral".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Kencana Agri eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.