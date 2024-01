Kencana Agri Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. Im Fall von Kencana Agri gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abwärtstrend von -20 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt hingegen nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kencana Agri-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Kencana Agri um mehr als 33 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich der "Nahrungsmittel"-Branche zeigt sich eine deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.